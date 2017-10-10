Работники ТЦ "Синдика" прорвали оцепление и попытались попасть внутрь сгоревшего здания

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Работники сгоревшего торгового центра "Синдика" на западе МКАД прорвали оцепление и попытались попасть внутрь здания. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Им действительно удалось прорвать оцепление, часть работников даже проникла внутрь здания, но сотрудники полиции всех вывели за оцепление", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте пожара продолжаются работы по его ликвидации.
Пожар в ТЦ "Синдика" в районе 65-го км МКАД в Одинцовском районе Подмосковья произошел 8 октября, его общая площадь составила 55 тыс. кв. м, произошло обрушение на площади 1 тыс. кв. м, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован. Полная ликвидация пожара пока не объявлена.