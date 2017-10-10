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В Пермском крае при взрыве газа в жилом доме погиб один человек

Происшествия
10 октября, 15:30 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 10, октября. /ТАСС

По предварительным данным, еще три человека получили травмы

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ПЕРМЬ, 10 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, трое пострадали при взрыве газа в жилом доме в Пермском крае, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 12:10 мск (14:10 местного времени) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о хлопке газа в частном одноэтажном трехквартирном доме по улице Советская в селе Плишкари Еловского района. <…> Ударной волной разрушена центральная часть наружной стены и часть кровли в средней квартире. Спасателями в ходе разбора завалов была обнаружена женщина без признаков жизни, травмы получили, по предварительным данным, три человека", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, дом частный, одноэтажный, кирпичный, отопление печное. В трех квартирах дома проживали шесть человек. На место прибыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, представители администрации и МВД.

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