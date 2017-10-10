Полицейские проводят проверку после поджога издательства "Наука" в центре Москвы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские ведут проверку после поджога издательства "Наука" в центре Москвы. От этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что неизвестные бросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью в подвал типографии издательства "Наука". В результате произошло возгорание на площади 2 кв. метра, оно было потушено в течение 10 минут.

Издательство "Наука" было основано в 1923 году, специализируется на издании научных книг и журналов.