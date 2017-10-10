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СМИ: пять российских туристов пострадали в результате ДТП в Тунисе

Происшествия
10 октября, 16:29 UTC+3 ТУНИС

По данным радиостанции Mosaique FM, всех пострадавших доставили в больницу

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ТУНИС, 10 октября. По меньшей мере пять российских туристов пострадали во вторник в результате дорожно-транспортного происшествия в районе населенного пункта Тозер на востоке Туниса. Об этом сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM.

По его данным, во вторник утром транспортное средство с туристами на борту перевернулось на автотрассе Онг Джамаль. В результате инцидента, продолжает радиостанция, пострадали пять российских туристов, которые были доставлены в местную больницу Хеди Джабалла.

В консульстве России в Тунисе пока не подтвердили данную информацию.

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