СМИ: пять российских туристов пострадали в результате ДТП в Тунисе

ТУНИС, 10 октября. По меньшей мере пять российских туристов пострадали во вторник в результате дорожно-транспортного происшествия в районе населенного пункта Тозер на востоке Туниса. Об этом сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM.

По его данным, во вторник утром транспортное средство с туристами на борту перевернулось на автотрассе Онг Джамаль. В результате инцидента, продолжает радиостанция, пострадали пять российских туристов, которые были доставлены в местную больницу Хеди Джабалла.

В консульстве России в Тунисе пока не подтвердили данную информацию.