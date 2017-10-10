СК проводит проверку по факту гибели 15-летнего зацепера в Подмосковье

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Следователи проверяют обстоятельства гибели 15-летнего зацепера, упавшего с электрички на рельсы в Подмосковье. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, инцидент произошел вечером 9 октября.
"Подросток, 2002 года рождения, вместе со своим приятелем катался на сцепке электропоезда сообщением Москва - Черусти. В районе станции Шевлягино несовершеннолетний не удержался и упал на рельсы. От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила Марковская.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.