Шведский суд разрешил продлить срок предъявления обвинения капитану и штурману из РФ

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СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Окружной суд шведского города Кальмар одобрил во вторник ходатайство прокуратуры о продлении до 24 октября срока предъявления обвинения капитану и штурману из РФ, задержанных по подозрению в управлении судном в состоянии сильного опьянения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в судебном ведомстве.
"Сегодня ведущий дело прокурор попросил суд о продлении срока предъявления обвинения по делу. Ходатайство было удовлетворено, новый срок предъявления обвинения - 24 октября", - рассказал представитель суда.
Прокурор должен был представить обвинение 10 октября.
23 сентября 80-метровое грузовое судно Atlantic, шедшее под флагом Фрареских островов, село на мель к югу от порта Оскарсхамн на восточном побережье Швеции. В топливных баках судна находилось 44 тыс. литров дизельного топлива. 37-летний капитан и 50-летний штурман были задержаны, 26 сентября они были заключены под стражу по подозрению "в управлении судном в состоянии сильного опьянения" и "в грубой небрежности при судовождении".
Представители консульства РФ в Швеции находятся в контакте со шведскими правоохранительными органами по этому делу. Задержанным предоставлен адвокат.