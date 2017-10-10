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Генпрокуратура РФ добилась через суд взыскания с банка 1,4 млрд рублей по делу Браудера

Происшествия
10 октября, 17:22 UTC+3

Эта задолженность образована перед российскими бюджетами всех уровней, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной

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Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер

Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер

© Drew Angerer/Getty Images

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России добилась через суд взыскания в бюджет 1,4 млрд рублей с банка, через который из России выводились средства преступной группой, возглавляемой главой инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером.

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Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Арбитражный суд Республики Калмыкия 4 октября получил исполнительный лист, по которому взыскана в субсидиарном порядке с банка ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" задолженность в размере 1,4 млрд рублей, образовавшаяся перед российскими бюджетами всех уровней", - сообщил Куренной.

ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" - дочерний банк британского HSBC, через который транснациональная преступная группа под руководством Уильяма Браудера осуществляла вывод из России незаконных активов за рубеж, напомнил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, это решение стало возможным благодаря кропотливой работе Генеральной прокуратуры, которая осуществляет надзор за расследованием уголовных дел по фактам совершения налоговых, экономических и иных преступлений, организованных Браудером (в России он заочно осужден к девяти годам колонии в 2013 году - прим. ТАСС). "В частности, в рамках этой работы в ноябре 2016 года было направлено в суд одно из уголовных дел по факту совершения бывшим арбитражным управляющим ООО "Дальняя степь" А. Н. Долженко пособнических действий Браудеру, Черкасову и иным лицам в преднамеренном банкротстве этого ООО. Одновременно был заявлен упомянутый выше иск к банку ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)", - пояснил Куренной.

Приговором от 6 апреля Элистинского городского суда Калмыкии Долженко признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы. Апелляционная инстанция 23 июня оставила приговор в силе. Кроме того, в июле с утвержденным обвинительным заключением в Тверской районный суд Москвы было направлено уголовное дело в отношении У. Браудера, И. С. Черкасова и иных лиц за совершение налоговых преступлений, преднамеренного банкротства ООО "Дальняя степь", в рамках которого потерпевшей стороной (ИФНС России) заявлены исковые требования на общую сумму 4,3 млрд рублей.

"В настоящий момент на стадии судебного следствия прокурорами представляется совокупность доказательств стороны обвинения", - сообщил Куренной. "Генпрокуратура России принимает исчерпывающие меры, направленные на возмещение причиненного ущерба от деятельности транснациональной преступной группы под руководством Уильяма Браудера", - подчеркнул он.

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