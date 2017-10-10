Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенсионер в Туле открыл стрельбу из охотничьего ружья, чтобы распугать детей во дворе

Происшествия
10 октября, 17:43 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 10, октября. /ТАСС

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе, в каком направлении стрелял мужчина

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 10 октября. /ТАСС/. Управление МВД по Тульской области возбудило уголовное дело в отношении 70-летнего пенсионера, открывшего стрельбу из ружья в поселке Менделевском, чтобы распугать играющих во дворе детей. Сотрудники полиции выясняют, стрелял ли мужчина в сторону детей или в воздух, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе управления.

"Сотрудниками отдела полиции "Скуратовский" установлен подозреваемый в противоправном деянии 70-летний житель поселка Менделеевского. Со слов местных жителей, он выстрелил из ружья, чтобы распугать детей, играющих во дворе. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе, в каком направлении стрелял мужчина", - рассказал заместитель начальника пресс-службы управления МВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что инцидент произошел вечером 9 октября. Отмечается, что один из детей ради развлечения стучал в окно квартиры пенсионера. Мужчина вынес ружье и начал стрелять в воздух.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Биография Аллана Чумака
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама