Пенсионер в Туле открыл стрельбу из охотничьего ружья, чтобы распугать детей во дворе

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ТУЛА, 10 октября. /ТАСС/. Управление МВД по Тульской области возбудило уголовное дело в отношении 70-летнего пенсионера, открывшего стрельбу из ружья в поселке Менделевском, чтобы распугать играющих во дворе детей. Сотрудники полиции выясняют, стрелял ли мужчина в сторону детей или в воздух, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе управления.
"Сотрудниками отдела полиции "Скуратовский" установлен подозреваемый в противоправном деянии 70-летний житель поселка Менделеевского. Со слов местных жителей, он выстрелил из ружья, чтобы распугать детей, играющих во дворе. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе, в каком направлении стрелял мужчина", - рассказал заместитель начальника пресс-службы управления МВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.
Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что инцидент произошел вечером 9 октября. Отмечается, что один из детей ради развлечения стучал в окно квартиры пенсионера. Мужчина вынес ружье и начал стрелять в воздух.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в пресс-службе.