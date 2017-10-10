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Приговор по делу об убийстве Немцова вступил в законную силу

Происшествия
10 октября, 17:38 UTC+3

В то же время суд снял с осужденных наказание в виде штрафа по 100 тыс. рублей

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Верховный суд России во вторник оставил без изменения и признал законным приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент ТАСС.

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"Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденных и потерпевших - без удовлетворения", - огласил решение судья. При этом суд изменил приговор, сняв с осужденных наказание в виде штрафа по 100 тыс. рублей.

Адвокаты осужденных после оглашения постановления заявили, что намерены обжаловать приговор в ЕСПЧ и в кассационной инстанции. "Мы планируем обжаловать этот приговор в Страсбургском суде", - сказала адвокат Роза Магомедова.

Защита осужденных просила об отмене приговора, вынесенного на основании обвинительного вердикта присяжных. Представители семьи Немцовых просили об оправдании фигуранта дела Хамзата Бахаева и переквалификации дела со статьи УК РФ "Убийство" на статью "Посягательство на жизнь политического деятеля", не имеющей срока давности.

Сами подсудимые приняли участие в рассмотрении жалоб, занявшем около семи часов, в режиме видео-конференц-связи из СИЗО. Они в очередной раз заявили о пытках со стороны следственных органов в первые дни после задержания, вынудивших часть из них дать признательные показания. По мнению осужденных, следствие продолжило оказывать давление на присяжных заседателей во время судебного процесса. "Это был несправедливый суд, наши ходатайства не удовлетворялись, мы не могли доказать свою невиновность", - заявил Дадаев.

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