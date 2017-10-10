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Пожарные завершили работы на месте пожара в ТЦ "Синдика"

Происшествия
10 октября, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В пресс-службе столичного главка министерства сообщили о подписании акта приема-передачи здания собственнику

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. МЧС завершило все работы на месте пожара в торговом центре "Синдика", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного главка министерства.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

"Все работы завершены. Подписан акт приема-передачи здания после пожара собственнику", - сказал сотрудник пресс- службы.

Пожар в торговом центре "Синдика" на территории Московской области в районе 65-го км МКАД начался 8 октября около 15:00 мск. Общая площадь возгорания составила 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение на площади 1 тыс. кв. метров, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован.

 

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