Пожарные завершили работы на месте пожара в ТЦ "Синдика"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. МЧС завершило все работы на месте пожара в торговом центре "Синдика", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного главка министерства.

"Все работы завершены. Подписан акт приема-передачи здания после пожара собственнику", - сказал сотрудник пресс- службы.

Пожар в торговом центре "Синдика" на территории Московской области в районе 65-го км МКАД начался 8 октября около 15:00 мск. Общая площадь возгорания составила 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение на площади 1 тыс. кв. метров, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован.