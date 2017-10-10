В Швейцарии в воздухе обнаружены следы радиоактивного изотопа рутения-106

ЖЕНЕВА, 10 октября. /ТАСС/. Следы радиоактивного изотопа рутения-106 (Ru-106) в концентрации, не представляющей угрозы для здоровья, обнаружены в Швейцарии. Об этом сообщило во вторник Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

Отмечается, что "с конца сентября рутений-106 зафиксирован в воздухе в нескольких государствах Востока и Юга Европы, в частности, в Чешской Республике, Австрии, Польше и Италии". При этом "в рамках наблюдений за радиоактивностью Федеральное управление общественного здравоохранения также замерило следы рутения в Каденаццо, в кантоне Тичино". "В Швейцарии измеренная концентрация остается ниже той, что отмечена в затронутых государствах", - указывает ФУОЗ. Она составляет в Каденаццо 1900 микробеккерелей на кубический метр, что в 350 раз меньше установленного в Швейцарии правилами безопасности предельного уровня в 667 тыс. микро-Бк/м3.

ФУОЗ сообщает также о высказанном Федеральным ведомством по защите от радиации ФРГ (BfS) предположении о том, что причиной повышенной концентрации рутения-106 мог стать выброс этого радиоактивного вещества на одном из российских предприятий на Южном Урале. В настоящее время Швейцария "не располагает какой-либо информацией (на этот счет) из России", подчеркивает управление. В свою очередь МАГАТЭ "пока не высказалось пока на эту тему". Как считает ФУОЗ, "авария на атомной станции [в качестве причины повышенной концентрации рутения-106] исключена", так как в воздухе обнаружен только этот радиоактивный изотоп.

Федеральное управление "постоянно следит за радиоактивностью в воздухе, проводя изменения следов, и публикует результаты измерений", отмечается в сообщении.

BfS высказало в понедельник предположение, что "с высокой долей вероятности источник выброса находится в районе Южного Урала". Однако в департаменте корпоративных коммуникаций госкорпорации "Росатом" ТАСС заявили, что замечаний к работе предприятий госкорпорации не было, и что все энергоблоки российских АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Рутений-106 применяется, в частности, при лучевой терапии, а также может выделяться в процессе переработки ядерного топлива.