Шесть российских туристов пострадали в результате ДТП в Тунисе

ТУНИС, 10 октября. Шесть российских туристов пострадали во вторник в результате дорожно-транспортного происшествия в районе населенного пункта Тозер на востоке Туниса. Как корреспонденту ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Тунисе Алексей Рогалев, угрозы для жизни пострадавших нет.

"10 октября 2017 года в 15 км от города Тузер одноименной провинции в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало шесть человек из числа граждан России", - сказал российский дипломат. По его словам, инцидент произошел в результате лобового столкновения внедорожника, в котором находились российские граждане, с автомобилем, которым управлял гражданин Туниса, по вине последнего.

"В результате ДТП пострадавшие в нем российские граждане в экстренном порядке были доставлены оперативными службами Туниса в региональный госпиталь Хеди-Джабалла в городе Тузер, - отметил Алексей Рогалев. - Двое из них от госпитализации отказались. Остальные в настоящее время в удовлетворительном состоянии находятся под наблюдением врачей указанного медицинского учреждения. Угрозы жизни гражданам РФ нет".

Ранее во вторник тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила о пяти российских туристах, пострадавших в ДТП на территории страны.