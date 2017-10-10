Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка заявила иск к обвиняемой на 10 млн рублей

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Семья погибшего в ДТП в Балашихе 6-летнего мальчика, в крови которого была обнаружена большая концентрация алкоголя, заявила к обвиняемой в наезде на ребенка Ольге Алисовой иск на общую сумму более 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь Коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова.
"Сегодня в Железнодорожном суде Балашихи защита отца погибшего мальчика Романа Шимко заявила к обвиняемой в смертельном ДТП Ольге Алисовой гражданский иск с требованием возмещения 61 560 рублей расходов на похороны и 10 млн рублей моральной компенсации", - сказала она.
По ее словам, отец мальчика неоднократно высказывал пожелание направить денежные средства на благотворительность. "Мы понимаем, что ребенка это не вернет, тем не менее гражданский иск - стандартная практика в такого рода ситуациях. Тем более, что мы не видим раскаяния и сострадания со стороны обвиняемой", - пояснил в свою очередь ТАСС адвокат Виктор Данильченко.