Самолет без шасси сел на западе Казахстана

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АСТАНА, 10 октября. /ТАСС/. Самолет казахской авиакомпании Air Control во вторник произвел посадку в аэропорту города Уральска (Западно-Казахстанской области) без шасси, при этом никто не пострадал. Об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
"Самолет авиакомпании Air Control, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска, произвел посадку в 19:56 (16:56 мск - прим. ТАСС) без шасси, пострадавших нет. Экипаж 3 человека", - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook.
В ведомстве не уточнили тип самолета и другие подробности случившегося.