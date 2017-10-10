Бизнес-центр эвакуирован в центре Москвы из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бизнес-центр "Сибирский альянс" эвакуирован после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полиция проверяет анонимное сообщение об угрозе взрыва в бизнес-центре на Летниковской улице, 16. Из здания эвакуированы 70 человек", - сказал собеседник агентства.

В здании работают кинологи.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в минувшие выходные в 32 городах России поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва более 300 объектов. Во время проверок были эвакуированы более 170 тыс. человек, ни одно сообщение не подтвердилось.