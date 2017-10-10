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Бизнес-центр эвакуирован в центре Москвы из-за угрозы взрыва

Происшествия
10 октября, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В здании БЦ "Сибирский альянс" работают кинологи

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бизнес-центр "Сибирский альянс" эвакуирован после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Полиция проверяет анонимное сообщение об угрозе взрыва в бизнес-центре на Летниковской улице, 16. Из здания эвакуированы 70 человек", - сказал собеседник агентства.

В здании работают кинологи.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в минувшие выходные в 32 городах России поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва более 300 объектов. Во время проверок были эвакуированы более 170 тыс. человек, ни одно сообщение не подтвердилось.

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