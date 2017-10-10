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Координатор митинга оппозиции в Саратове арестован на двое суток

Происшествия
10 октября, 20:44 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 10, октября. /ТАСС

Молодой человек также оштрафован на 20 тыс. руб. за организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении

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САРАТОВ, 10 октября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Саратова приговорил к административному аресту на двое суток Михаила Мурыгина, организовавшего митинг оппозиции 7 октября в Саратове, за неповиновение сотрудникам полиции во время этого митинга. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь суда Анастасия Тудакова.

Митинг оппозиции прошел в Саратове 7 октября. Позже были задержаны двое участников митинга, 10 октября материалы по ним поступили в суд.

"Судьей Фрунзенского районного суда сегодня было рассмотрено два дела об административных правонарушениях в отношении координатора Саратовского штаба Алексея Навального Михаила Мурыгина, участника и организатора митинга 7 октября. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ["Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"], ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на двое суток", - сказала Тудакова.

Она добавила, что молодой человек также признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, то есть в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. За это ему назначен штраф в размере 20 тыс. руб.

"Кроме того, из полиции поступили материалы в отношении еще одного участника митинга оппозиции по тем же статьям. Решение по данным делам суд вынесет завтра", - добавила Тудакова.

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