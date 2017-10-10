МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Пассажир бизнес-класса "Аэрофлота" подрался с бортпроводником и пассажиром во время рейса из Москвы в Нью-Йорк.

По прилету в аэропорт назначения пассажир был передан полиции и ФБР, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром бизнес-класса. Дебоширу были выданы устное и письменное предупреждение, в последствии он был связан другими пассажирами", - сказали в пресс-службе. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пассажира, отметили в "Аэрофлоте.