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Пассажир бизнес-класса "Аэрофлота" подрался с бортпроводником

Происшествия
10 октября, 20:43 UTC+3

Дебошира, предположительно находившегося в состоянии алкогольного опьянения, пришлось связать и передать по прилету в Нью-Йорк ФБР и полиции

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Пассажир бизнес-класса "Аэрофлота" подрался с бортпроводником и пассажиром во время рейса из Москвы в Нью-Йорк.

По прилету в аэропорт назначения пассажир был передан полиции и ФБР, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром бизнес-класса. Дебоширу были выданы устное и письменное предупреждение, в последствии он был связан другими пассажирами", - сказали в пресс-службе. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пассажира, отметили в "Аэрофлоте.

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