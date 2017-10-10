Фигуранта уголовного дела о миллионных хищениях в Арктике осудили на 2 года условно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Смольнинский суд Санкт-Петербурга приговорил фигуранта уголовного дела о многомиллионных хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ в Арктике, владельца компании "Дизельремгруппа" Александра Кузнецова к двум годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере, сообщила во вторник Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд назначил Александру Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на три года", - отмечается в сообщении пресс-службы. Осужденный полностью признал свою вину и добровольно выдал похищенные 80 млн рублей.

Суд посчитал доказанным, что Кузнецов в период с июля 2014 года по декабрь 2015 года в составе группы лиц по предварительному сговору похитил более 223 млн рублей, которые впоследствии были разделены между сообщниками. Эти деньги принадлежали ФГУП "Главное Управление инженерных работ №2 при Федеральном агентстве специального строительства России".

Осужденный предложил генеральному директору ООО "АС- Инжениринг", также являющемуся фигурантом уголовного дела, похитить деньги при строительстве объектов Министерства обороны РФ в Арктической зоне. Согласившись на предложение, соучастник нашел сообщника в ФГУП "ГУИР №2 при Спецстрое России", который за ежемесячные денежные вознаграждения "предоставлял информацию и советы при подготовке конкурсной документации, обеспечивал своевременную выплату авансовых платежей, принимал авансовые отчеты и признавал их достоверными".

Продолжая реализацию преступного умысла, соучастники подали в ФГУП "ГУИР №2 при Спецстрое России" содержащие недостоверные сведения заявки на участие в торгах на выполнение работ на объекте, расположенном на острове Среднем архипелага Северная земля. В поданных документах содержались "заведомо ложные сведения о якобы имевшемся опыте производства аналогичных работ, а также о возможности их выполнения".

После заключения договора, компания "АС-Инжениринг" получила аванс в размере 2,2 млрд рублей. Затем компания заключила контракт с фиктивной организацией "ДемСтрой" на поставку контейнеров. Полученные "ДемСтроем" 223 млн рублей были обналичены другими лицами, в отношении которых осуществляются производства по иным уголовным делам. При этом "товарно-материальные ценности по договору между организациями не поставлялись, представленные ФГУП товарные накладные являются поддельными, а договор был заключен без намерения создать соответствующие правовые последствия.