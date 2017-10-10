Источник: угрозы взрыва в метро и бизнес-центре в Москве не подтвердились

Сборная Греции заняла второе место в группе H в квалификации ЧМ-2018Спорт 10 октября, 23:43
Сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу, голландцы на турнире не сыграютСпорт 10 октября, 23:40
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира 2018 года по футболуСпорт 10 октября, 23:37
Сборная России в экспериментальном составе и с новым капитаном сыграла вничью с иранцамиСпорт 10 октября, 23:33
Глава Каталонии подписал декларацию независимостиМеждународная панорама 10 октября, 23:23
Лунев рассказал, что пропущенный от иранцев гол испортил ему настроение от дебютаСпорт 10 октября, 22:50
Сорокин подтвердил, что в "черный" список ЧМ-2018 включены 109 болельщиковСпорт 10 октября, 22:43
Рауш: россияне в матче с иранцами начали хорошо играть только после пропущенного голаСпорт 10 октября, 22:43
Заболотный: большинство игроков сборной РФ отнеслось к игре с иранцами, как к матчу ЧМСпорт 10 октября, 22:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Угрозы взрыва на станции столичного метро "Марьино" и в московском бизнес-центре "Сибирский альянс" не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил во вторник вечером источник в правоохранительных органах.
"Территория станции метро "Марьино", а также бизнес-центр "Сибирский альянс" обследованы, информация об угрозах взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщил, что посетители и сотрудники бизнес-центра "Сибирский альянс", всего 70 человек, были эвакуированы после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Аналогичная информация поступила и по поводу станции метро "Марьино".
Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в минувшие выходные в 32 городах России поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва более 300 объектов. Во время проверок были эвакуированы более 170 тыс. человек, ни одно сообщение не подтвердилось.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тыс. анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тыс. человек. Ни одно сообщение не подтвердилось. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются в других городах.