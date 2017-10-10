Источник: угрозы взрыва в метро и бизнес-центре в Москве не подтвердились

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Угрозы взрыва на станции столичного метро "Марьино" и в московском бизнес-центре "Сибирский альянс" не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил во вторник вечером источник в правоохранительных органах.

"Территория станции метро "Марьино", а также бизнес-центр "Сибирский альянс" обследованы, информация об угрозах взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что посетители и сотрудники бизнес-центра "Сибирский альянс", всего 70 человек, были эвакуированы после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Аналогичная информация поступила и по поводу станции метро "Марьино".

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в минувшие выходные в 32 городах России поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва более 300 объектов. Во время проверок были эвакуированы более 170 тыс. человек, ни одно сообщение не подтвердилось.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тыс. анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тыс. человек. Ни одно сообщение не подтвердилось. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются в других городах.