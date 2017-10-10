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СК возбудил дело в связи с ранением воспитанника ульяновского интерната для инвалидов

Происшествия
10 октября, 23:28 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 10, октября. /ТАСС

Дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия"

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УЛЬЯНОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту нанесения ножевого ранения воспитаннику школы-интерната для инвалидов.

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Об этом сообщил во вторник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ульяновской области по связям со СМИ Александр Сорокин.

"Дело по факту госпитализации 15-летнего подростка возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия"). В совершении преступления подозревается 17-летний житель Ульяновска", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 10 октября подозреваемый на территории школы-интерната номер 16 в Засвияжском районе Ульяновска в ходе ссоры ударил ножом в область груди 15-летнего воспитанника этого же учреждения. Пострадавший госпитализирован. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, представители педагогического коллектива.

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