СК возбудил дело в связи с ранением воспитанника ульяновского интерната для инвалидов

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УЛЬЯНОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту нанесения ножевого ранения воспитаннику школы-интерната для инвалидов.
Об этом сообщил во вторник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ульяновской области по связям со СМИ Александр Сорокин.
"Дело по факту госпитализации 15-летнего подростка возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия"). В совершении преступления подозревается 17-летний житель Ульяновска", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 10 октября подозреваемый на территории школы-интерната номер 16 в Засвияжском районе Ульяновска в ходе ссоры ударил ножом в область груди 15-летнего воспитанника этого же учреждения. Пострадавший госпитализирован. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, представители педагогического коллектива.