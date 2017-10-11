Трамп: федеральное правительство поможет пострадавшим от пожаров в Калифорнии

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ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Федеральное правительство США поможет пострадавшим от губительных пожаров, охвативших ряд районов на севере штата Калифорния. В этом заверил сограждан во вторник президент Дональд Трамп.
"Я бы хотел сказать несколько слов жителям Калифорнии, великого штата, особенном тем, кто проживает в округе Напа, - отметил он перед встречей в Белом доме с игроками хоккейного клуба "Питтсбург пингвинз", который является действующим чемпионом североамериканской Национальной хоккейной лиги. - По Напе был нанесен такой сильный удар и по Сономе. Они пережили трагическую потерю человеческих жизней в результате губительных лесных пожаров".
"Я говорил с губернатором штата [Джерри] Брауном вчера вечером и дал ему знать, что федеральное правительство не оставит в беде жителей Калифорнии, - продолжил Трамп. - Мы будем вместе с вами в этот момент ужасной трагедии".
Как сообщил во вторник Белый дом, Трамп объявил север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия и распорядился выделить средства на оказание помощи в борьбе с пожарами и преодолении последствий удара стихии властям штата.
Число жертв пожаров в штате, как сообщают местные власти, возросло до 15 человек. На настоящий момент более 100 человек пострадали и были госпитализированы. Огнем уничтожено свыше 1,5 тысячи домов и построек, эвакуированы около 20 тысяч человек. Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.