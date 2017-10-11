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Удар урагана "Мария" по Пуэрто-Рико грозит перебоями с лекарствами в США

Происшествия
11 октября, 2:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, октября. /ТАСС

Глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при минздраве США уточнил, что фармакологические предприятия не в состоянии работать на полную мощность

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Жители США могут через две-три недели столкнуться с нехваткой лекарств из-за урона, который нанес ураган "Мария" Пуэрто-Рико и расположенным в этом островном государстве американским фармакологическим предприятиям. Эти заводы производят 10% медикаментов, которые выдаются пациентам в Соединенных Штатах по назначению врача. Об этом сообщил во вторник информационному агентству Reuters глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США Скотт Готтлиб.

"Многие [фармакологические] компании заявляют, что они продолжают выпуск продукции. Однако в целом у них работает один из пяти конвейеров на 20%, или 80%, или 50% своей мощности", - отметил он. "Они [производственные линии] работают не на предельной мощности, они производят гораздо меньше", - добавил Готтлиб.

Ему был задан вопрос, когда данное обстоятельство приведет к перебоям в обеспечении лекарствами аптек и больниц в США. "Мы можем столкнуться с некоторыми [перебоями] через две-три недели, если ситуация дойдет до образования нехватки [медикаментов]", - сказал глава управления.

По данным Рейтер, Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов сформировало список приблизительно из 40 наименований лекарств, которые выпускаются в Пуэрто-Рико и с поставкой которых могут возникнуть перебои. В их числе - средства от ревматизма и ВИЧ-инфекции. Их производством на острове занимаются такие гиганты, как Merck, Johnson and Johnson, Amgen, Pfizer, AstraZeneca.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико около трех недель назад, принеся на остров мощные ветра и ливни, которые привели к масштабным наводнениям. Практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен. В некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Кроме того, в стране возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.

Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный государству, может составить до $95 млрд.

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