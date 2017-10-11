В Японии впервые за шесть лет начал извергаться вулкан Симмоэ

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Вулкан Симмоэ на юго-западе Японии впервые за шесть лет начал извергаться. Об этом в среду сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Отмечается, что сейсмическая активность в районе расположенного на границе префектур Кагосима и Миядзаки вулкана началась с конца прошлого месяца. Первое за шесть лет извержение произошло рано утром в среду - вулкан выбросил столб пепла на высоту 300 метров. В этой связи японские метеорологи повысили уровень угрозы от вулкана с одного до двух по пятибальной шкале.

Последнее извержение вулкана Симмоэ было зафиксировано 7 сентября 2011 года.