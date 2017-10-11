Режим ЧС в лесах Тернейского района введен после вмешательства прокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Тернейского района Приморья, где сейчас бушуют лесные пожары, был введен только после вмешательства прокуратуры Приморья, сообщает в среду прокуратура края.

"На утро 11 октября 2017 года на указанной территории (Тернейский район - прим. ТАСС) зафиксированы и действуют три лесных пожара, площадь возгорания составляет почти 450 га. <...> Только после вмешательства прокуратуры специальной комиссией администрации Тернейского муниципального района был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, режим ЧС вводит специальная комиссия при администрации муниципалитета в случае, если в районе несколько суток действует нелокализованный крупный лесной пожар. Ранее аналогичная ситуация сложилась в Кавалеровском районе.

Прокурорская проверка показала также ряд нарушений в работе местного отделения "Приморской авиабазы", которое надлежащим образом не организовало привлечение сил и средств для тушения пожаров, и Тернейского филиала КГКУ "Примлес", проверка которого показала нарушения противопожарных мероприятий, отсутствие патрулирования и другие.

Руководителям КГБУ "Приморская авиабаза", филиала КГКУ "Примлес", начальнику ОП № 13 МО МВД России "Дальнегорский" прокурор района внес представления с требованиями устранить выявленные нарушения закона.