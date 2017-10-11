Режим ЧС в лесах Тернейского района введен после вмешательства прокуратуры

В Крыму пресечена деятельность ячейки запрещенной в РФ группировки "Хизб ут-Тахрир"Происшествия 11 октября, 7:11
Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в РоссииСпорт 11 октября, 7:07
Строители приступили к транспортировке автодорожной арки Крымского мостаВ стране 11 октября, 7:01
Тренер сборной Аргентины: Кубок мира в России не мог остаться без МессиСпорт 11 октября, 6:24
Дебютная шайба Анисимова в сезоне помогла "Чикаго" победить "Монреаль" в матче НХЛСпорт 11 октября, 5:39
NYT: США обеспокоились софтом "Лаборатории Касперского" по наводке разведки ИзраиляМеждународная панорама 11 октября, 5:21
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018, панамцы впервые сыграют на турниреСпорт 11 октября, 5:00
Команды Уругвая и Колумбии отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не сыграют в РоссииСпорт 11 октября, 4:30
Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на чемпионат мира 2018 годаСпорт 11 октября, 4:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Тернейского района Приморья, где сейчас бушуют лесные пожары, был введен только после вмешательства прокуратуры Приморья, сообщает в среду прокуратура края.
"На утро 11 октября 2017 года на указанной территории (Тернейский район - прим. ТАСС) зафиксированы и действуют три лесных пожара, площадь возгорания составляет почти 450 га. <...> Только после вмешательства прокуратуры специальной комиссией администрации Тернейского муниципального района был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах", - говорится в сообщении.
Согласно законодательству, режим ЧС вводит специальная комиссия при администрации муниципалитета в случае, если в районе несколько суток действует нелокализованный крупный лесной пожар. Ранее аналогичная ситуация сложилась в Кавалеровском районе.
Прокурорская проверка показала также ряд нарушений в работе местного отделения "Приморской авиабазы", которое надлежащим образом не организовало привлечение сил и средств для тушения пожаров, и Тернейского филиала КГКУ "Примлес", проверка которого показала нарушения противопожарных мероприятий, отсутствие патрулирования и другие.
Руководителям КГБУ "Приморская авиабаза", филиала КГКУ "Примлес", начальнику ОП № 13 МО МВД России "Дальнегорский" прокурор района внес представления с требованиями устранить выявленные нарушения закона.