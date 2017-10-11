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Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 17 человек

Происшествия
11 октября, 7:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, октября. /ТАСС

По последним данным, более 100 человек пострадали и были госпитализированы

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Число жертв природных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 17 человек. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 15 погибших. По последним данным, более 100 человек пострадали и были госпитализированы. Огнем уничтожены более 2 тыс. домов и построек, эвакуированы были около 20 тыс. человек. В настоящее время не потушены до 17 очагов пожаров.

Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата. Губернатор Джерри Браун направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию Соединенных Штатов, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы для оказания помощи населению.

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