Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 17 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Число жертв природных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 17 человек. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 15 погибших. По последним данным, более 100 человек пострадали и были госпитализированы. Огнем уничтожены более 2 тыс. домов и построек, эвакуированы были около 20 тыс. человек. В настоящее время не потушены до 17 очагов пожаров.
Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата. Губернатор Джерри Браун направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию Соединенных Штатов, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы для оказания помощи населению.