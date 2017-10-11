В Крыму пресечена деятельность ячейки запрещенной в РФ группировки "Хизб ут-Тахрир"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Силовики пресекли в Республике Крым деятельность ячейки последователей запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает в среду региональное управление ФСБ.
"Пресечена деятельность бахчисарайской ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении.
Ведомство информирует, что в отношении шестерых членов ячейки возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").
Другие подробности дела в интересах следствия пресс-служба УФСБ пока не разглашает. "В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". В России "Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.
В апреле 2016 года тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская сообщала ТАСС, что ячейка "Хизб ут-Тахрир" существовала в Крыму долгие годы, она была разрешена во времена Украины.
В 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей террористической организации, участвовавших в деятельности местных ячеек организации.
В феврале того года муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев заявил об активизации на полуострове сторонников исламских экстремистских сект, в том числе ячеек "Хизб ут-Тахрир".