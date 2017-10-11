Дело экс-мэра Переславля-Залесского выделено в отдельное производство

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Следствие выделило в отдельное производство уголовное дело бывшего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о хищении средств компании "Роснано". Об этом ТАСС сообщил в среду его адвокат Александр Захарьин. По его словам, следствие просит продлить на месяц срок ареста Кошурникову.

"Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей на один месяц в отношении Кошурникова 12 октября в 14:30 мск. Дело моего подзащитного выделено следствием в отдельное производство", - сказал защитник.

Кроме того, Басманный суд в тот же день рассмотрит ходатайства следственных органов о продлении меры пресечения двум другим фигурантам уголовного дела, выделенного в отдельное производство, - учредителю ООО "НТ- Фарма" Рустаму Атауллаханову и гендиректору этого ООО Евгению Султанову.

Кошурников, Атауллаханов и Султанов были задержаны 16 ноября 2016 года. Атауллаханов заключен под стражу, Султанов частично признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Руководители компании обвиняются в растрате, а Кошурников - в превышении должностных полномочий при разрешении строительства завода на охранной территории национального парка "Плещеево озеро". Экс-мэр, полномочия которого закончились 9 июля, признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся в содеянном.

С 2010 года АО "Роснано" инвестировало в ООО "НТ-Фарма" более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического завода на территории Переславского района Ярославской области, который планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Однако руководство проектной компании неоднократно переносило сроки сдачи объекта.

По данным СК, с целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок. Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района. Этот участок находится на территории национального парка "Плещеево озеро", в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима, однако такое разрешение было выдано Кошурниковым.