Четверо граждан Украины заочно арестованы в РФ за нападения на российские дипучреждения

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Четверо граждан Украины объявлены в розыск по делу о нападениях на диппредставительства РФ на Украине в 2014-2016 годах и надругательстве над российским флагом. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следователи установили причастность граждан Украины Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко к нападению на российское посольство в Киеве в 2014 году. По информации СК, они принимали активное участие в умышленной порче имущества российской дипмиссии.

Светлана Петренко также отметила, что Назаренко участвовал в надругательстве над государственным флагом РФ. По ее словам, к надругательству над флагом и нападению на генконсульство во Львове в марте 2016 года причастен депутат Рады 8-го созыва Владимир Парасюк.

"Указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила представитель СК.

Заочное обвинение

Она сообщила, что все четверо обвиняются по по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений"). Владимир Назаренко и Владимир Парасюк также обвиняются в надругательстве над российским флагом (ст. 329 УК РФ)

Доказательством этого, в частности, послужили полученные из открытых источников видеозаписи и результаты судебных экспертиз.

По словам Петренко, украинские правоохранители уже длительное время ведут собственные расследования, но пока "никто к уголовной ответственности не привлечен".

"Несмотря на то, что украинская сторона фактически отказала в исполнении запросов российского следствия о правовой помощи, Следственным комитетом продолжается активная работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, принимавших участие в указанных нападениях на российские загранучреждения", - подчеркнула она.