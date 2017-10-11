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Источник: прокуратура обжаловала приговор экс-замминистра культуры Пирумову

Происшествия
11 октября, 10:31 UTC+3

Отмечается, что гособвинение не согласилось "со столь малым сроком наказания" в виде 1,5 года колонии

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Гособвинение обжаловало приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову, осужденному на 1,5 года колонии по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, но освобожденному в зале суда в связи с отбытием срока наказания. Об этом ТАСС сообщил в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Гособвинение не согласилось со столь малым сроком наказания Пирумову и решило обжаловать решение Дорогомиловского суда, подав апелляционное представление", - сказал собеседник агентства. "По остальным фигурантам дела представление не внесено", - уточнил источник.

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