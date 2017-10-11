Источник: прокуратура обжаловала приговор экс-замминистра культуры Пирумову

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Гособвинение обжаловало приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову, осужденному на 1,5 года колонии по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, но освобожденному в зале суда в связи с отбытием срока наказания. Об этом ТАСС сообщил в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Гособвинение не согласилось со столь малым сроком наказания Пирумову и решило обжаловать решение Дорогомиловского суда, подав апелляционное представление", - сказал собеседник агентства. "По остальным фигурантам дела представление не внесено", - уточнил источник.