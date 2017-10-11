В Москве арестованы четверо обвиняемых в похищении бизнесмена

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал четверых обвиняемых в похищении бизнесмена на севере Москвы ради выкупа в 15 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами ГСУ СК по Москве предъявлено обвинение четырем мужчинам в возрасте 35-40 лет по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений с использованием оружия"). По ходатайству следствия всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По версии следствия, в сентябре житель Подмосковья разработал план по похищению столичного предпринимателя, для чего привлек троих соучастников за денежное вознаграждение. Днем 15 сентября около жилых домов на Дубнинской улице, используя оружие и выдав себя за представителей спецслужб, они похитили мужчину. Затем они увезли его на автомобиле в Подмосковье, после чего намеревались потребовать выкуп в 15 млн рублей.
"Родственники похищенного мужчины обратились с заявлением в правоохранительные органы. Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников ГУУР МВД России 16 сентября потерпевший был освобожден", - добавила Иванова.