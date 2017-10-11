Предъявлено обвинение водителю автобуса, устроившему ДТП в Коломне

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение водителю автобуса, совершившему ДТП в Коломне, где погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Сегодня специализированным следственным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Московской области водителю автобуса, совершившему дорожно-транспортное происшествие в Коломенском районе, в результате которого погибли пять человек, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщила она.
По словам Петровой, следователь вышел с ходатайством в Коломенский городской суд об аресте обвиняемого.
Днем 6 октября на 3-м км автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Озеры, допустил опрокидывание своей машины в левый по ходу движения кювет. В результате аварии пять человек погибли, 25 пассажиров, среди которых 4-летний ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находились 39 пассажиров.