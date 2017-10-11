Прокуратура настаивает на пятилетнем сроке заключения для Пирумова и штрафе в 1 млн рублей

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Прокуратура посчитала приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову слишком мягким и просит Мосгорсуд изменить его, назначив бывшему высокопоставленному чиновнику пять лет лишения свободы, штраф в размере 1 млн рублей и лишить государственной награды. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, такие требования содержатся в апелляционном представлении прокуратуры на приговор, поступившем в Дорогомиловский суд Москвы.
9 октября Пирумов был приговорен к полутора годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей, но был отпущен в зале суда, так как этот срок он отбыл в СИЗО во время предварительного следствия и судебного разбирательства.
"Прокуратура просит назначить окончательное наказание Пирумову в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишить его государственной награды медали ордена "За заслуги перед Отечеством второй степени", - уточнил источник.
Такое же наказание гособвинение просило для Пирумова и во время прений в суде. В то же время прокуратура не стала обжаловать приговор другим фигурантам дела.