Владельца аттракциона "парашют" в Алуште оштрафовали за нарушение воздушного пространства

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Прокуратура оштрафовала бизнесмена и водителя катера, катавших туристов на парашюте у берегов Алушты, за нарушение воздушного пространства РФ, сообщает в среду пресс-служба Крымской транспортной прокуратуры.

"Крымской транспортной прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 11.4 КоАП РФ ("Нарушение правил использования воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушение было выявлено 10 августа 2017 года в акватории Алушты, у пляжа "Западный Донбасс", когда предприниматели на катере запускали в воздух парашют с туристами. "Они выполнял полеты без предоставления плана полетов и получения от компетентных органов разрешения на использование воздушного пространства Российской Федерации", - уточняют в прокуратуре.

Бизнесмен и водитель оштрафованы на 30 тыс. рублей и 3 тыс. рублей соответственно.

Согласно требованиям федеральных правил использования воздушного пространства РФ, над территорией России, вдоль ее государственной границы, устанавливается приграничная полоса - воздушное пространство, примыкающее к государственной границе шириной 25 км, с особым режимом.

"Полеты в приграничной полосе без предоставления плана полетов и получения соответствующего разрешения на использование воздушного пространства Российской Федерации от компетентных органов запрещаются", - добавили в пресс-службе.