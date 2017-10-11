Экс-глава МАСТ-банка Чеметов приговорен к 4,5 года колонии за хищение более 5 млрд рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии бывшего исполняющего обязанности председателя правления МАСТ-банка Александра Чеметова, обвиняемого в хищении более 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Чеметова виновным и назначить ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила решение судья.

В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить подсудимому наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Чеметов обвиняется по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере") УК РФ.

Дело рассматривалось судом в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. Особый порядок судопроизводства также предусматривает полное признание вины, при этом назначенное наказание не должно превышать двух третей от максимального.