В Петербурге задержали совладельца "Юлмарта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Совладелец компании "Юлмарт" Дмитрий Костыгин задержан правоохранительными органами Санкт-Петербурга на двое суток, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Костыгина Константин Добрынин.

"Дмитрию Костыгину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере"). В настоящий момент Костыгин задержан. Вину он не признает. Мы считаем, что отсутствует само событие преступления", - сказал Добрынин.

Информацию о предъявлении обвинения подтверждает СК РФ. "По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО "Юлмарт", обеспечил заключение договора с ПАО "Сбербанк" об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь исполнять условия договора, он предоставил в Сбербанк ложные сведения о финансовом состоянии "Юлмарта", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в апреле 2016 года Сбербанк, согласно условиям договора, на расчетный счет НАО "Юлмарт", перечислил денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении 45-летнего Костыгина расследуется следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу провели обыски, в ходе которых изъяли компьютерную технику, средства связи, а также предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о домашнем аресте Костыгина.

Кроме того, в производстве ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу находится ранее возбужденное уголовное дело по факту уклонения руководством "Юлмарта" от уплаты налогов в бюджет России на сумму более 116 млн рублей. В настоящее время задолженность по налогам, пеням и штрафам погашена в полном объеме.

Адвокат Костыгина добавил, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Костыгина меры пресечения. По его предположениям, вопрос должен решиться в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга до окончания текущих суток.

Добрынин сообщил, что во вторник по месту жительства Костыгина и бывшего генерального директора компании "Юлмарт" Сергея Федоринова были проведены обыски. ТАСС пока не располагает официальным комментарием по ситуации ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что Сбербанк России в марте 2017 года подал иск на 1 млрд рублей в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к группе "Юлмарт". В конце августа 2017 года Дзержинский районный суд отказал банку, но эти требования не являлись новыми. В декабре 2016 года банк уже подавал подобный иск к группе "Юлмарт".

Сообщалось, что речь не шла о новых требованиях к группе "Юлмарт" в рамках уже предъявленных требований на сумму 1 млрд рублей к НАО "Юлмарт" и поручителям, которыми выступали другие юридические лица группы. Были выделены требования к ООО "Юлмарт РСК" (ООО "Юлмарт Регионально-Сбытовая компания" - прим. ТАСС) в отдельное производство, поскольку в отношении этого юридического лица введена процедура наблюдения.

Выделение требований к компании в отдельное производство в случае введения в ней процедуры наблюдения - требование законодательства. ТАСС запросил официальный комментарий Сбербанка России.

Иски в Арбитраже

В настоящее время Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает несколько исков о банкротстве структур "Юлмарта". Требования признать компанию-рителейра банкротом представили банки ВТБ, "Уралсиб" и "Санкт-Петербург".

"Юлмарт" - российский интернет-ритейлер, насчитывающий свыше 400 представительств в более чем 200 городах России. В 2015 году выручка "Юлмарта" увеличилась на 4%, до 62,7 млрд рублей. Руководство "Юлмарта" неоднократно заявляло, что ритейлер намерен выйти на IPO, однако сроки постоянно переносились. Согласно последнему заявлению по этой теме, выход на биржу мог состояться в начале 2017 года, при этом "Юлмарт" был готов разместить около 20% акций.

Сейчас самой большой долей в "Юлмарте"(38,5%) владеет Donna Union Foundation Михаила Васинкевича, еще 31,6% принадлежит Koshigi Ltd Дмитрия Костыгина, оставшимися 29,9% обладает Август Мейер.