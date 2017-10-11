Глава СК поручил взять на контроль дело о похищении подростка в Подмосковье в 2015 году

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о похищении девочки на детской площадке в Подмосковье в 2015 году. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сюжет о конфликте жителей деревни Вялки Раменского района Подмосковья и 15-летней девочки в 2015 году вышел на одном из федеральных телеканалов.

"Как сообщается, летом 2015 года на детскую площадку, где находилась 15-летняя девочка и ее знакомые, заехал внедорожник, из которого вышли агрессивно настроенные мужчина и женщина. Девочка попыталась убежать, пара начала ее преследовать, затем мужчина и женщина затолкали девочку в машину, заблокировали двери и, высказывая различные угрозы, увезли. Затем супруги привезли ее к дому и отдали родителям", - сообщила Петренко.

В сюжете высказана версия, что супруги решили наказать девочку за то, что она якобы попала в голову их сыну пластиковой бутылкой. Журналисты также приводили другие примеры агрессивного поведения супругов и возможного избиения подростка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего"). "Необходимо отметить, что ранее принятые решения о возбуждении уголовного дела по данному факту отменялись надзорным ведомством. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Все материалы, а также дополнительные обстоятельства, озвученные в СМИ, будут тщательно изучены", - отметила Петренко.