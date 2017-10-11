Следователи направили в суд дело о взрыве возле школы в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Следователи направили в суд дело в отношении Эдуарда Шарапова, который обвиняется в изготовлении взрывного устройства и организации взрыва возле ростовской школы в апреле 2017 года, сообщила ТАСС в среду официальный представитель СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой Ростовской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Гагалаева.

Инцидент произошел утром 6 апреля. Утром на перекрестке улиц Нахичеванская и Социалистическая возле школы № 5 в Ростове-на-Дону 46-летний прохожий, житель Краснодарского края, нашел пакет, в котором лежал фонарик. Когда мужчина взял его в руки, произошел взрыв. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, подозреваемого в совершении преступления задержали в тот же день. В связи с произошедшем инцидентом занятия в школе были отменены, во всех учебных заведениях города были проведены проверки и усилены меры безопасности.

По версии следствия, Шарапов еще в январе-феврале 2017 года изготовил взрывное устройство, замаскировав его под ручной фонарик. "Указанное взрывное устройство обвиняемый намеревался использовать в качестве орудия для убийства своего знакомого, с которым у него имелись длительные личные неприязненные отношения из-за ревности к женщине", - пояснила собеседница агентства.

Утром 6 апреля Шарапов оставил включенный "фонарик" на пути следования своего знакомого к месту работы - возле школы № 5. После того как мужчина поднял оставленный Шараповым фонарик и попытался его выключить, произошел взрыв.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Он обвиняется по статьям УК РФ "Незаконное изготовление взрывных устройств", "Незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".