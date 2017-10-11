Сбой произошел на оранжевой ветке московского метро

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Калужско-Рижской линии московского метро. Об этом столичная подземка сообщает в среду в своем аккаунте в Twitter.
"12:40 (мск) Калужско-Рижская линия. На южном участке были кратковременно увеличены интервалы движения в сторону центра", - говорится в сообщении.
12:40 Калужско-Рижская линия. На южном участке кратковременно были увеличены интервалы движения в сторону центра.— Московское метро (@MetroOperativno) 11 октября 2017 г.
О причинах сбоя не сообщается. Как передает корреспондент ТАСС, следующий в сторону центра поезд уже несколько минут стоит на платформе станции "Проспект мира". Вагон переполнен, на платформе наблюдается скопление людей.