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СК проверит данные о смерти пациента из-за опоздания скорой в Подмосковье

Происшествия
11 октября, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

По данным СМИ, в поселке Власиха мужчине стало плохо на улице и он скончался до приезда скорой помощи, которую ждали более получаса

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию СМИ о смерти пациента в Подмосковье из-за опоздания скорой помощи. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

"11 октября в СМИ были опубликованы сведения о том, что в поселке Власиха Одинцовского района возле супермаркета мужчина скончался, не дождавшись скорой помощи. Мужчине стало плохо на улице, ему вызвали скорую помощь, которую ждали более 30 минут. Пострадавший скончался до ее приезда", - сообщили в ГСУ.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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