Греческий суд удовлетворил запрос РФ на экстрадицию россиянина Винника

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АФИНЫ, 11 октября. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Суд греческого города Салоники на слушании в среду удовлетворил запрос России на экстрадицию гражданина РФ Александра Винника. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат россиянина Илиас Спирлиадис.
"Суд решил экстрадировать Александра (Винника) на территорию РФ после получения его согласия, - сообщил адвокат. - Он высказал свое мнение, что хочет быть экстрадирован".
"Но в данный момент идет параллельная процедура об экстрадиции в США, - отметил правозащитник. - Она пока не завершилась, нет решения по нашей апелляции в Верховный суд". "Пока эта процедура не завершится, Александр останется на территории Греции", - добавил он.
Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура РФ также направила запрос на выдачу Винника с целью выдачи в Россию. В ведомстве отметили, что на родине в отношении Винника расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.