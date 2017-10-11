Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве задержали сотрудника отдела по вопросам миграции за регистрацию нелегалов

Происшествия
11 октября, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Всего правоохранители задержали 13 участников преступной деятельности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Москве сотрудника отдела по вопросам миграции МВД по Басманному району. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, подозреваемый совместно с подельниками незаконно регистрировал мигрантов в одной из столичных гостиниц.

По данным источника, 5 октября к следователям были доставлены 27 граждан Узбекистана, Таджикистана, Украины и России, которые подозреваются в незаконной регистрации мигрантов. После проведения следственных действий принято решение о задержании 13 активных участников и лидеров преступной группировки. ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 322.1 ("Организация незаконной миграции") УК РФ.

"Установлена причастность к совершению данного преступления сотрудника отдела по вопросам миграции (ОВМ) МВД по Басманному району, старшего специалиста, которому уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 6 октября в здании ОВМ МВД по Басманному району проведен обыск, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
3
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
4
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
5
Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса
6
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
7
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама