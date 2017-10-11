В Москве задержали сотрудника отдела по вопросам миграции за регистрацию нелегалов

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Москве сотрудника отдела по вопросам миграции МВД по Басманному району. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, подозреваемый совместно с подельниками незаконно регистрировал мигрантов в одной из столичных гостиниц.
По данным источника, 5 октября к следователям были доставлены 27 граждан Узбекистана, Таджикистана, Украины и России, которые подозреваются в незаконной регистрации мигрантов. После проведения следственных действий принято решение о задержании 13 активных участников и лидеров преступной группировки. ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 322.1 ("Организация незаконной миграции") УК РФ.
"Установлена причастность к совершению данного преступления сотрудника отдела по вопросам миграции (ОВМ) МВД по Басманному району, старшего специалиста, которому уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 6 октября в здании ОВМ МВД по Басманному району проведен обыск, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.