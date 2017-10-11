Причиной сбоя на оранжевой ветке московского метро стал бесхозный предмет

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Причиной сбоя в движении на Калужско-Рижской линии московского метрополитена стал бесхозный предмет. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"На путях на станции метро "Октябрьская" был обнаружен бесхозный предмет. Сотрудники полиции провели проверку, которая показала, что никакой угрозы предмет не представляет", - пояснил источник.

Из-за проверки было задержано движение поездов в сторону центра. Эвакуация пассажиров не проводилась, метрополитен работает в обычном режиме.

Ранее столичная подземка в своем аккаунте в Twitter сообщила, что были кратковременно увеличены интервалы движения в сторону центра.