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В Краснодаре эвакуируют жильцов пятиэтажки из-за пожара

Происшествия
11 октября, 13:42 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, октября. /ТАСС

В тушении огня задействованы 20 человек и девять единиц техник

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КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуируют жителей многоквартирном дома из-за пожара в Краснодаре, сообщила в среду пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре на улице Трудовой славы, в многоквартирном доме. Площадь составляет 80 кв. м. <...> Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 12:29 мск, привлечены 20 человек и девять единиц техники.

По имеющимся данным, по указанному адресу находится пятиэтажный дом.

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