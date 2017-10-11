В Краснодаре эвакуируют жильцов пятиэтажки из-за пожара

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуируют жителей многоквартирном дома из-за пожара в Краснодаре, сообщила в среду пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре на улице Трудовой славы, в многоквартирном доме. Площадь составляет 80 кв. м. <...> Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 12:29 мск, привлечены 20 человек и девять единиц техники.

По имеющимся данным, по указанному адресу находится пятиэтажный дом.