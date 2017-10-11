Пожар в краснодарской пятиэтажке ликвидирован

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в пятиэтажке в Краснодаре, сообщила в среду пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"Ликвидация в 13:20", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет. Ранее сообщалось, что информация о пожаре в пятиэтажном доме поступила в 12:29 мск. Жильцов дома эвакуировали.