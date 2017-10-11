Правозащитники сообщили о задержании в Белоруссии российского историка Петра Рябова

МИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Российский историк и философ Петр Рябов задержан в Белоруссии, в среду его доставили в суд города Барановичи. Об этом сообщает сайт незарегистрированной белорусскими властями правозащитной организации "Весна".

"Ночь Петр Рябов провел в ИВС Барановичского ГОВД, а сегодня был доставлен в суд Барановичского района и города Барановичи. В чем его обвиняют, пока неизвестно", - сообщают правозащитники.

ТАСС пока не располагает подтверждением этой информации со стороны официальных структур Белоруссии. В суде Барановичского района отказались предоставлять информацию по данному поводу, сославшись на нормативно-правовые акты республики.

"Без комментариев", - заявила агентству пресс-секретарь Верховного суда Белоруссия Юлия Ляскова.

В посольстве России в Минске заявили, что проверяют информацию, касающуюся возможного задержания российского гражданина.

Российский историк Рябов 9 октября планировал выступить с лекцией в Гродно, однако сделать это не позволили сотрудники милиции. В сопровождении ОМОН 18 участников лекции вместе с лектором были доставлены в Ленинский РОВД Гродно по подозрению в распространении литературы экстремистского характера.

У российского лектора для проверки изъяли 11 книг, всех задержанных отпустили. Предполагалось, что Рябов выступит также с лекцией в Барановичах.

Петр Рябов является российским историком, философом, публицистом, исследователем истории и философии анархизма. Кандидат философских наук, доцент кафедры философии Московского педагогического университета.