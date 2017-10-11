Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту дела о применении насилия к полицейским

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор суда первой инстанции, согласно которому Расим Искаков, первый из осужденных фигурантов дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 12 июня, отправится в колонию общего режима на 2,5 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Приговор в отношении Искакова оставить без изменений, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья апелляционной инстанции Мосгорсуда.
В апелляционной жалобе защита осужденного назвала приговор чрезмерно суровым. По словам адвоката Калоя Ахильгова, совершенное его подзащитным преступление относится к средней тяжести, а не к тяжким. "Мой подзащитный попросил прощения у потерпевших, которые его простили в зале суда, раскаялся, а дело было рассмотрено в особом порядке", - отметил адвокат.
6 сентября Тверской суд Москвы признал Искакова виновным по двум эпизодам применения насилия к представителям власти и назначил ему наказание в виде 2,5 года колонии общего режима.