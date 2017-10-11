Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту дела о применении насилия к полицейским

Происшествия
11 октября, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В сентябре Расима Искакова приговорили к 2,5 года колонии общего режима

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор суда первой инстанции, согласно которому Расим Искаков, первый из осужденных фигурантов дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 12 июня, отправится в колонию общего режима на 2,5 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также

Суд приговорил к 2,5 года фигуранта дела о применении насилия к полиции на акции 12 июня

Фигурант дела о применении насилия к полицейским на акции 12 июня обжаловал приговор

"Приговор в отношении Искакова оставить без изменений, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья апелляционной инстанции Мосгорсуда.

В апелляционной жалобе защита осужденного назвала приговор чрезмерно суровым. По словам адвоката Калоя Ахильгова, совершенное его подзащитным преступление относится к средней тяжести, а не к тяжким. "Мой подзащитный попросил прощения у потерпевших, которые его простили в зале суда, раскаялся, а дело было рассмотрено в особом порядке", - отметил адвокат.

6 сентября Тверской суд Москвы признал Искакова виновным по двум эпизодам применения насилия к представителям власти и назначил ему наказание в виде 2,5 года колонии общего режима.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
3
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
4
Сгоревший ТК "Синдика" находился в залоге у Сбербанка
5
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
6
Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса
7
Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама