Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Пермском крае возбуждено дело по факту гибели людей при взрыве газа в жилом доме

Происшествия
11 октября, 15:00 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 11, октября. /ТАСС

Семья погибшей женщины получит материальную помощь от регионального правительства

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 11 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели людей при взрыве газового баллона в жилом доме возбуждено в Пермском крае, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По результатам доследственной проверки по факту гибели мужчины и женщины в селе Плишкари Еловского района возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сообщили в СК.

Сообщение о взрыве газового баллона в частном одноэтажном трехквартирном доме по улице Советская в селе Плишкари Еловского района Прикамья поступило 10 октября в 14:10 по местному времени (12:10 мск). В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двух жителей дома - женщины и мужчины. По данным МЧС, дом частный, одноэтажный, кирпичный, отопление печное. В трех квартирах дома проживали шесть человек.

В правительстве Пермского края также сообщили, что семья погибшей женщины получит материальную помощь, однако сумму в региональном Минсоцразвития не уточнили. "В связи с происшествием, специалисты Министерства социального развития Пермского края совместно с органами местного самоуправления решают вопросы по оказанию социальной поддержки пострадавшим и семье погибшей. Вся необходимая помощь будет оказана", - уточнили в правительстве региона. По данным ведомства, выплату получит только семья женщины, поскольку мужчина жил один и не имел родственников.

По данным следственного управления СК по Пермскому краю, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводятся необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
3
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
4
Сгоревший ТК "Синдика" находился в залоге у Сбербанка
5
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
6
Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса
7
Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама