В Пермском крае возбуждено дело по факту гибели людей при взрыве газа в жилом доме

ПЕРМЬ, 11 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели людей при взрыве газового баллона в жилом доме возбуждено в Пермском крае, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По результатам доследственной проверки по факту гибели мужчины и женщины в селе Плишкари Еловского района возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сообщили в СК.

Сообщение о взрыве газового баллона в частном одноэтажном трехквартирном доме по улице Советская в селе Плишкари Еловского района Прикамья поступило 10 октября в 14:10 по местному времени (12:10 мск). В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двух жителей дома - женщины и мужчины. По данным МЧС, дом частный, одноэтажный, кирпичный, отопление печное. В трех квартирах дома проживали шесть человек.

В правительстве Пермского края также сообщили, что семья погибшей женщины получит материальную помощь, однако сумму в региональном Минсоцразвития не уточнили. "В связи с происшествием, специалисты Министерства социального развития Пермского края совместно с органами местного самоуправления решают вопросы по оказанию социальной поддержки пострадавшим и семье погибшей. Вся необходимая помощь будет оказана", - уточнили в правительстве региона. По данным ведомства, выплату получит только семья женщины, поскольку мужчина жил один и не имел родственников.

По данным следственного управления СК по Пермскому краю, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводятся необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.