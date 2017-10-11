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В Госдуме рассчитывают на скорое задержание виновных в поджоге здания Lenta.ru

Происшествия
11 октября, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В конце сентября неизвестные устроили поджог, разбили стекла и разрисовали корпус, в котором расположен офис издания

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассчитывает на скорое установление и задержание виновных в поджоге здания интернет-редакции Lenta.ru .

В ночь на 29 сентября неизвестные разбили стекло первого этажа и бросили бутылку с зажигательной смесью внутрь здания на Варшавском шоссе в Москве, где расположен офис издания. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту поджога, прокуратура взяла ход следствия на контроль. В самой Lenta.ru также сообщили, что помимо поджога злоумышленники разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой.

"Рассчитываем, что уже в ближайшее время преступники будут установлены, задержаны и им будут предъявлены обвинения. Комитет будет держать на контроле это резонансное преступление", - сказал он в среду журналистам в связи с ответом Министерства внутренних дел на запрос, направленный депутатами Госдумы 29 сентября. По словам депутата, он совместно с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым доложит председателю Госдумы Вячеславу Володину об информации, представленной МВД.

Согласно ответу ведомства, который процитировал Левин, "по уголовному делу выполнен определенный объем следственных действий, опрошены очевидцы происшествия, приняты меры по вызову и допросу представителя потерпевшего, назначена химическая судебная экспертиза, а также получено заключение Федеральной пожарной службы по Москве. В ответе ГУ МВД по Москве подтверждается, что причиной возникновения пожара послужил поджог.

"Принимаются меры по установлению лиц, совершивших преступление. В настоящее время расследование по делу продолжается, его ход и результаты контролируются ГУ МВД России по Москве". - говорится в документе.

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Персоны
Левин, Леонид Леонидович Пискарев, Василий Иванович Володин, Вячеслав Викторович
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