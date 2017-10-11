Арест обвиняемого в организации диверсий в Крыму украинца Лимешко продлен до 13 декабря

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя продлил содержание под стражей на два месяца, до 13 декабря 2017 года, гражданина Украины Геннадия Лимешко, подозреваемого в организации диверсий в Крыму, сообщается в среду на сайте инстанции.
"11 октября 2017 года Киевским районным судом города Симферополя рассмотрено и удовлетворено в открытом судебном заседании ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Крым о продлении срока содержания под стражей Лимешко Геннадия Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, сроком на два месяца - по 13 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Лимешко задержали в Крыму в начале августа за подготовку серии диверсий. Уроженец Харьковской области, ранее он проходил службу в так называемой зоне антитеррористической операции в должности старшего разведчика в одной из частей ВСУ. 14 августа он был арестован Киевским районным судом Симферополем на два месяца.
У него обнаружили и изъяли две тротиловые шашки с зажигательной трубкой, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью.
9 августа он прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был нарушить работу линии электропередачи Судак - Новый Свет, из-за чего без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты, где живут более 50 тыс. человек. Он должен был также поджечь лес, расположенный между Судаком, поселком Рыбачьим и Алуштой, спровоцировать обвал горных пород, чтобы перекрыть трассу Судак - Новый Свет и поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачьего, полагают следователи.
Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело. Следователи устанавливают возможных сообщников и пособников диверсанта.