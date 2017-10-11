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Более 30 участников бандподполья ликвидировано с участием Росгвардии с марта по август

Происшествия
11 октября, 15:31 UTC+3 МОСКВА 11, октября. /ТАСС

За этот период также обнаружено и задержано 1,118 тыс. лиц, объявленных в розыск

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Более 30 участников бандподполья, в том числе шесть лидеров, ликвидировано с участием сотрудников Росгвардии за второй и третий кварталы этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Только весной и летом 2017 года соединениями, воинскими частями, подразделениями и органами, привлекаемыми в состав Объединенной группировки, совместно с территориальными органами МВД, ФСБ и Минобороны России в результате специальных мероприятий ликвидировано 32 участника бандподполья, в том числе шесть главарей бандгрупп. Уничтожено 94 объекта инфраструктуры бандитов, обезврежено 35 СВУ, обнаружено и изъято из незаконного оборота 133 кг взрывчатых веществ", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на директора Росгвардии Виктора Золотова, благодаря целенаправленной деятельности Объединенной группировки удалось разгромить основное ядро бандформирований и ликвидировать наиболее одиозных лидеров и идеологов терроризма.

"В 2017 году Объединенная группировка нанесла существенный урон живой силе и ресурсной базе террористов, не допустив распространение диверсий за пределы Северо-Кавказского региона", - сказал Золотов на совещании по итогам служебно-боевой деятельности группировки в весенне-летнем периоде.

За этот период обнаружено и задержано 1,118 тыс. лиц, объявленных в розыск, в том числе 160 человек, находившихся в международном розыске, и 211 - в федеральном. Также выявлено и изъято из незаконного оборота более 12 тыс. т незаконно перевозимых горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов, 1 млн л алкогольной продукции, 25 кг различных наркотических средств и психотропных веществ.

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